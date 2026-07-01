В Калининском округе спасатели уничтожили 12 противотанковых мин

Группа специальных (взрывных) работ провела операцию по уничтожению 12 противотанковых мин ТМ-46. Фото: МЧС Тверской области.

Опасные боеприпасы ТМ-46 изъяли спасатели вблизи населенного пункта Путилово в Калининском округе. Находку сегодня обнаружили специалисты аварийно-спасательной службы региона.

На вызов незамедлительно выехала дежурная группа специальных (взрывных) работ. Взрывотехники аккуратно погрузили все 12 противотанковых мин и транспортировали их на военный полигон.

Там боеприпасы были успешно ликвидированы в безопасных условиях. Спасатели напоминают, что при обнаружении подобных объектов категорически запрещено к ним прикасаться.