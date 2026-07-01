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НовостиПроисшествия1 июля 2026 18:01

В Калининском округе спасатели уничтожили 12 противотанковых мин

Управление МЧС России по Тверской области проинформировало об успешной ликвидации взрывоопасных предметов специальной группой спасателей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Группа специальных (взрывных) работ провела операцию по уничтожению 12 противотанковых мин ТМ-46. Фото: МЧС Тверской области.

Группа специальных (взрывных) работ провела операцию по уничтожению 12 противотанковых мин ТМ-46. Фото: МЧС Тверской области.

Опасные боеприпасы ТМ-46 изъяли спасатели вблизи населенного пункта Путилово в Калининском округе. Находку сегодня обнаружили специалисты аварийно-спасательной службы региона.

На вызов незамедлительно выехала дежурная группа специальных (взрывных) работ. Взрывотехники аккуратно погрузили все 12 противотанковых мин и транспортировали их на военный полигон.

Там боеприпасы были успешно ликвидированы в безопасных условиях. Спасатели напоминают, что при обнаружении подобных объектов категорически запрещено к ним прикасаться.