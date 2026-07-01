Родителям из Тверской области объяснили основы детской личной гигиены

Тверские специалисты Роспотребнадзора напомнили родителям Верхневолжья о важности формирования гигиенических привычек у детей для защиты от болезней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Для снижения рисков респираторных, кишечных и кожных инфекций областной Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по детской гигиене. Для детей до года предусмотрено ежедневное купание в воде с температурой около 37 °C (с мылом — до 3 раз в неделю), подмывание теплой водой после смены подгузников (девочек — спереди назад) и уход за складками цинковым кремом.

В возрасте 1–3 лет вводится обязательное мытье рук с мылом по 20–30 секунд после контактов с животными, улицы и туалета, ежедневная смена хлопкового белья и чистка зубов с первого зуба пастой объемом с горошину. Дошкольники 3–7 лет должны уметь сами умываться и мыть руки, но до 6–7 лет зубы за ними дочищают родители. Стрижка ногтей проводится раз в неделю, мытье головы — до 2 раз в неделю.

С началом учебы (7–18 лет) вводится регулярный душ 1–2 раза в сутки (в период созревания с 10–12 лет — ежедневно), применение дезодорантов без спирта, чистка зубов дважды в день с нитью и визиты к стоматологу раз в полгода. При наличии хронических заболеваний или аллергий параметры ухода согласуют с врачом.