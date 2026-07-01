Тверские автоинспекторы напомнили родителям правила перевозки детей в машинах

Ведомство зафиксировало 57 нарушений в ходе проверок 29 и 30 июня 2026 года. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Рейды по контролю за перевозкой детей в салонах автомобилей проходили на дорогах Верхневолжья с 29 по 30 июня 2026 года. Операция «Детское кресло» была организована с целью укрепления транспортной дисциплины и снижения тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях.

По данным ведомства, за два дня проверок по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ оштрафовали 57 водителей, каждый из них должен будет выплатить штраф в размере 5 000 рублей.

Помимо составления протоколов, инспекторы провели разъяснительную работу среди водителей об эффективности детских удерживающих систем в экстренных ситуациях на дороге.