Виталий Королев: В Тверской области летом отремонтируют 160 школьных территорий

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В Тверской области этим летом в порядок приводят 160 пришкольных территорий. Такие работы ведутся во всех муниципалитетах региона, а ещё в некоторых сёлах. В частности сейчас ремонтируются плацы семи школ, расположенных под Тверью, в Калининском округе. Ещё четыре пришкольные территории обновляют в Лихославльском округе и пять - в Максатихинском.
Подробности рассказал в своём канале в мессенджере "Макс" Виталий Королев.
"Ряд объектов уже сдан, в том числе плацы Телятниковской школы Лесного округа, Ривзаводской школы Максатихинского округа, тверских школ №№ 21 и 31", - сообщил руководитель региона.
Виталий Королев распорядился проводить инспекции объектов после ремонта. На место выезжают специалисты Минконтроля Тверской области, Дорожного фонда и местные чиновники.
Задача - сдать все объекты к началу учебного года.
"Для меня принципиально важны не только сроки, но и высокое качество выполненных работ. Все школьные территории должны быть безопасными для детей, комфортными и удобными", - обозначил также Виталий Королев.