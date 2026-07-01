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НовостиОбщество1 июля 2026 15:01

Виталий Королев: В Тверской области летом отремонтируют 160 школьных территорий

Глава региона рассказал, как идут ремонты школьных плацев в муниципалитетах
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Задача - сдать все объекты к началу учебного года.

Задача - сдать все объекты к началу учебного года.

Фото: ПТО.

В Тверской области этим летом в порядок приводят 160 пришкольных территорий. Такие работы ведутся во всех муниципалитетах региона, а ещё в некоторых сёлах. В частности сейчас ремонтируются плацы семи школ, расположенных под Тверью, в Калининском округе. Ещё четыре пришкольные территории обновляют в Лихославльском округе и пять - в Максатихинском.

Подробности рассказал в своём канале в мессенджере "Макс" Виталий Королев.

"Ряд объектов уже сдан, в том числе плацы Телятниковской школы Лесного округа, Ривзаводской школы Максатихинского округа, тверских школ №№ 21 и 31", - сообщил руководитель региона.

Виталий Королев распорядился проводить инспекции объектов после ремонта. На место выезжают специалисты Минконтроля Тверской области, Дорожного фонда и местные чиновники.

Задача - сдать все объекты к началу учебного года.

"Для меня принципиально важны не только сроки, но и высокое качество выполненных работ. Все школьные территории должны быть безопасными для детей, комфортными и удобными", - обозначил также Виталий Королев.