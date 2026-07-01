Прокуратура Фировского округа через суд заставила власти обустроить водоем

Ведомство выявило нарушения требований пожарной безопасности и контролирует исполнение судебного решения. Фото: Прокуратура Тверской области.

Соблюдение норм противопожарного режима проверили сотрудники прокуратуры Фировского округа. В ходе надзорных мероприятий на улице Шоссейной в поселке Труд был обследован источник наружного противопожарного водоснабжения (водоем).

Специалисты выявили нарушение: объект не оборудован подъездными путями и площадкой с твердым покрытием для забора воды пожарными машинами круглый год. В целях защиты населения прокуратура обратилась с иском в суд для понуждения муниципалитета к исполнению обязанностей по обустройству объекта.

Суд признал требования прокуратуры обоснованными. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле районной прокуратуры.