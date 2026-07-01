Ранее судимый подросток из Торжка угнал незапертый внедорожник

Угонщик не справился с управлением и врезался в ворота закрытого гаража. Фото: МВД Тверской области.

Объектом уголовного преследования по части 1 статьи 166 УК РФ стал 17-летний юноша из Торжка. Ранее ночью подозреваемый совершил угон внедорожника, принадлежащего 36-летнему жителю.

Владелец оставил машину на улице Студенческой незапертой и с ключами внутри салона. Угонщик планировал совершить поездку, но не справился с управлением и врезался в закрытые ворота соседнего гаража. Личность подозреваемого оперативники уголовного розыска установили по горячим следам в ту же ночь.

Оказалось, что подросток ранее имел административные взыскания и судимость за имущественные преступления. Расследование дела продолжается, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.