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НовостиОбщество1 июля 2026 15:01

Ранее судимый подросток из Торжка угнал незапертый внедорожник

Оставленный на ночь открытым внедорожник с ключами в салоне стал легкой добычей для 17-летнего ранее судимого жителя Торжка
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Угонщик не справился с управлением и врезался в ворота закрытого гаража. Фото: МВД Тверской области.

Угонщик не справился с управлением и врезался в ворота закрытого гаража. Фото: МВД Тверской области.

Объектом уголовного преследования по части 1 статьи 166 УК РФ стал 17-летний юноша из Торжка. Ранее ночью подозреваемый совершил угон внедорожника, принадлежащего 36-летнему жителю.

Владелец оставил машину на улице Студенческой незапертой и с ключами внутри салона. Угонщик планировал совершить поездку, но не справился с управлением и врезался в закрытые ворота соседнего гаража. Личность подозреваемого оперативники уголовного розыска установили по горячим следам в ту же ночь.

Оказалось, что подросток ранее имел административные взыскания и судимость за имущественные преступления. Расследование дела продолжается, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.