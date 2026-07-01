Тверской Россельхознадзор проверил экспорт тысяч кубометров леса за рубеж

Тверской Россельхознадзор на прошлой неделе проконтролировал экспорт более 4,5 тысяч кубометров лесопродукции и свыше 100 тонн комбикорма. Фото: Россельхознадзор по Твпрской и Ярославской областям.

На прошлой неделе специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проконтролировали фитосанитарную безопасность тысяч кубометров древесины и сотен тонн продовольствия. В Тверской области для экспорта за рубеж инспекторы досмотрели более 4,5 тысяч кубометров лесопродукции, свыше 100 тонн комбикормов и поддоны, выдав 108 сертификатов для отправки в Киргизию, Иран, Узбекистан, Китай, Казахстан, Турцию и Республику Корея.

При внутренних перевозках из карантинных зон проверили почти 9,7 тысяч кубометров леса и более 9 тонн торфяных грунтов, выдав 190 электронных сертификатов (получатели — от Ленобласти до Карелии). По импорту из Беларуси в Тверь поступило более 42 тонн клубники, 199 саженцев туи, почти 1250 тонн пшеницы и поддоны. В Ярославской области на экспорт проверили почти 600 кубометров леса и 80 тонн картофеля, выдав 18 сертификатов в Узбекистан, Китай и Армению.

При внутренних перевозках из ярославских карантинных зон досмотрели почти 200 тонн огурцов, десятки тысяч роз и орхидей, сотни декоративных растений и более 73 кубометров древесины, выдав 117 сертификатов в 20 регионов. Импорт из Беларуси в Ярославль составил почти 90 тонн ржаной муки.