Кашинские дознаватели завели уголовное дело на подростка за уличный грабеж

Подозреваемый юноша сознался в содеянном после задержания. Фото: МВД Тверской области.

Уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ расследуется в отношении 17-летнего юноши из Кашина. Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Кашинский» по горячим следам установили его причастность к ночному грабежу.

Жертвой преступления стал 25-летний кашинец, у которого у дверей дома отобрали iPhone и беспроводные наушники на общую сумму 48 000 рублей. Ранее подозреваемый вызвался проводить мужчину до дома после их знакомства в парке, где у потерпевшего произошла словесная перепалка с нетрезвой компанией.

В полиции задержанный признал вину, похищенное имущество изъято и передано владельцу. Санкция статьи за открытое хищение имущества предусматривает до четырех лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.