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НовостиОбщество1 июля 2026 12:00

Тверской предприниматель попался на попытке откупиться от проверок

В Твери сотрудники регионального СК и УФСБ пресекли незаконную деятельность индивидуального предпринимателя, пытавшегося дать взятку сотруднику правоохранительных органов
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Задержанный при силовой поддержке Росгвардии индивидуальный предприниматель обвиняется в передаче взятки в сумме 180 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов. Фото: УФСБ РФ по Тверской области.

Задержанный при силовой поддержке Росгвардии индивидуальный предприниматель обвиняется в передаче взятки в сумме 180 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов. Фото: УФСБ РФ по Тверской области.

Бизнесмен из Твери оказался под следствием после того, как попытался откупиться от проверок. Следствие считает, что 3 июня текущего года мужчина, находясь в Твери, передал сотруднику правоохранительных органов взятку в сумме 180 тысяч рублей.

Тверской предприниматель попался на попытке откупиться от проверок

Фото: УФСБ РФ по Тверской области.

С помощью этих денег бизнесмен рассчитывал избежать проверок своей деятельности и предотвратить передачу информации о его незаконных действиях в другие ведомства. Силовик, принимавший деньги, действовал в рамках оперативного мероприятия. Нарушителя задержали сразу после передачи средств при поддержке бойцов Росгвардии.

Уголовное дело расследуется Московским межрайонным следственным отделом Твери по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ по материалам областного УФСБ. Следователи продолжают работу по сбору доказательств.