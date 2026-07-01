Виталий Королев рассказал о новых медицинских пунктах в Тверской области

Посетители идут потоком. Фото: ПТО

Сразу три новых ФАПа открылись в Тверской области. Медицинские пункты есть теперь в деревнях Воронцово, Дымово и Поречье Калязинского округа.

Это комфортные и современные учреждения здравоохранения. Все продумано до мелочей: просторные, светлые, полностью соответствующие всем требованиям медиков и пациентов. В каждом ФАПе – кабинет для приёма, смотровая, процедурная и прививочная. Рабочее место фельдшера оснащено всей необходимой техникой и оборудованием: медики могут оказывать помощь на самом высоком уровне. Для пациентов это тоже принципиально иной уровень комфорта: всё организовано так, чтобы визит к врачу проходил спокойно, быстро и без лишних сложностей».

Об открытии ФАПов сообщил в своем MAX-канале глава региона Виталий Королев:

«Новые ФАПы работают как подразделения Калязинской ЦРБ и обслуживают 30 населённых пунктов – почти 700 человек. И самое главное, люди уже идут за помощью — за первые недели работы к фельдшерам обратились почти 400 пациентов. Это лучшая оценка: значит, новые условия соответствуют запросу и ожиданиям жителей. Первичное звено здравоохранения модернизируем системно. Доступная и качественная медицина на всех наших территориях – это реальная забота о каждом жителе Верхневолжья. Только за прошедший год было капитально отремонтировано 79 объектов здравоохранения – почти в два раза больше, чем в 2024 году. Установлено 34 быстровозводимых ФАПа и врачебных амбулатории. Поставлено порядка 3400 единиц оборудования и мебели, 68 автомобилей. Будем эту работу продолжать!»

ФАПы открыты с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00 – теперь необходимая сельчанам медицинская помощь находится рядом с домом.