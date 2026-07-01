В Максатихинском округе простятся с погибшим на СВО Сергеем Колоколовым

Панихида по погибшему пройдет в сельском доме культуры деревни Райково. Фото: Администрация Максатихинского округа.

Родные, близкие и земляки простятся с погибшим в зоне специальной военной операции младшим сержантом Сергеем Филипповичем Колоколовым. О гибели военнослужащего, до конца выполнившего свой долг, сообщил глава Максатихинского округа.

Сергей Колоколов родился в Москве 15 апреля 1965 года. На военную службу по контракту он поступил 30 июля 2025 года и погиб спустя месяц — 29 августа 2025 года в районе населенного пункта Ольшаны Купянского района Харьковской области.

Траурные мероприятия состоятся 2 июля 2026 года. В 09:45 кортеж прибудет к СДК деревни Райково, где с 10:00 до 10:15 проведут гражданскую панихиду. Позднее, в 10:35, на кладбище села Трестна состоятся отпевание, траурный митинг.