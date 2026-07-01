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НовостиОбщество1 июля 2026 11:20

Виталий Королев поздравил со столетним юбилеем труженицу тыла Лидию Коровину

Глава Тверской области Виталий Королев поздравил со 100-летним юбилеем жительницу Твери Лидию Николаевну Коровину
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Лидия Николаевна в годы войны работала в рыбхозе и отделении милиции.

Лидия Николаевна в годы войны работала в рыбхозе и отделении милиции.

Фото: ПТО.

Глава региона Виталий Королев поздравил 100-летнюю труженицу тыла Лидию Николаевну Коровину. Он назвал её честным и неунывающим тружеником, пожелал долголетия, семейного тепла, мира и доброго здоровья.

Жизненный путь Лидии Николаевны неразрывно связан с историей страны. В военные годы, будучи выпускницей семилетки, Лидия Николаевна работала таксировщиком в рыбхозе поселка Зюйдосткутук Азербайджанской ССР.

С 1943 года она служила секретарем-делопроизводителем в отделении милиции, а после Великой Отечественной войны трудилась в нефтяной промышленности инженером-экономистом. Заслуги ветерана отмечены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда».