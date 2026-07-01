Ученые из Твери разработали методику проверки прочности стройматериалов

Студенты политеха на практике. Фото: пресс-служба ТвГТУ

Ученые Тверского технического университета (ТвГТУ) разработали метод для повышения точности испытаний стройматериалов. Он пригодится при строительстве, реконструкции зданий и ремонте инженерных сооружений.

"Новый метод основан на испытании комбинированного бетонного образца, состоящего из двух соединенных частей - эталонной бетонной пирамиды и пирамиды из исследуемого состава. Такая конструкция позволяет оценивать прочность сцепления ремонтных материалов с рабочей бетонной поверхностью", - поясняют специалисты ТвГТУ.

В ходе испытаний они формируют образец из двух видов бетона: сначала изготавливают эталонную часть в виде половины куба, разделенного наклонной плоскостью, затем на подготовленное основание наносят исследуемый состав. После затвердения образец подвергают вертикальной сдвигающей нагрузке, фиксируя максимальное значение усилия и рассчитывая сопротивление материала сдвигу.

"Особенностью разработки стало создание специального паза по периметру основания исследуемой части образца. Это позволяет более точно определить характеристики сцепления материалов и повысить надежность результатов испытаний", - прокомментировали в пресс-службе вуза.