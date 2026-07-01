Тверское УФАС признало незаконной СМС-рассылку ставок двух бизнесменов

Ведомство защитило права жителя областного центра, которому без его согласия присылали рекламные сообщения о ставках. Фото: Тверское УФАС.

Факт нарушения Закона о рекламе Тверское УФАС установило в ходе рассмотрения жалобы жителя Твери. Заявитель получил серию СМС со ставками, при этом согласия на получение рекламы от букмекерской конторы не давал.

Представители букмекера сообщили, что рассылку не организовывали. Эксперты ведомства выяснили, что отправкой СМС занимались два индивидуальных предпринимателя, зарегистрированных в Орле и Санкт-Петербурге.

По закону рекламировать пари и азартные игры через телефонные каналы связи категорически запрещено. Тверское УФАС признало действия бизнесменов незаконными. В скором времени в отношении виновных лиц будут вынесены постановления о назначении штрафов.