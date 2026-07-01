Житель Твери ответит в суде за отказ содержать свою десятилетнюю дочь

Тверичанин накопил около 1 миллиона рублей долга, уклоняясь от выплаты алиментов своей 10-летней дочери. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подсудимым по делу о невыплате алиментов стал 32-летний житель Твери. Ранее, в мае 2024 года, его уже привлекали к ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Несмотря на предупреждение, мужчина еще 15 месяцев не платил алименты на содержание своей 10-летней дочери.

В результате новые долги превысили 500 тысяч рублей, а общая сумма невыплаченных средств составила около 1 миллиона рублей. Прокуратура Пролетарского района Твери в суде поддержала государственное обвинение против неплательщика. По решению суда мужчина признан виновным по части 1 статьи 157 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде семи месяцев исправительных работ, при этом 10% от его заработной платы будет удерживаться в доход государства.