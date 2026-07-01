На Ленинградском направлении ОЖД изменится расписание поездов МЦД-3

Изменения в расписании поездов ОЖД вступят в силу 3 июля и продлятся до 29 июля 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По информации АО «МТ ППК», корректировка расписания связана с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги. На участке Зеленоград-Крюково – Останкино часть поездов МЦД-3 будет полностью отменена на всем маршруте.

Ряд составов проследует укороченным маршрутом до и от станций Ховрино и Сходня. Кроме того, часть электричек проедет платформу Фирсановская без остановки, а интервалы движения поездов частично увеличатся до 30 минут.

С актуальными изменениями в движении пригородных поездов пассажиры могут ознакомиться на стендах станций АО «МТ ППК», на сайте перевозчика в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Подробное расписание опубликовано на интернет-странице.