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НовостиОбщество1 июля 2026 8:33

Тверской Россельхознадзор проверил экспорт более 500 тонн продукции за неделю

Тверские владельцы домашних животных и экспортеры успешно прошли ветеринарный контроль для поездок и поставок продукции за границу
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Россельхознадзор оформил 83 ветеринарных сертификата на импортные кормовые добавки из Китая, Италии и Франции. Фото: Россельхознадзор Тверской области.

Россельхознадзор оформил 83 ветеринарных сертификата на импортные кормовые добавки из Китая, Италии и Франции. Фото: Россельхознадзор Тверской области.

Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В период с 22 по 26 июня 2026 года сотрудники ветеринарного надзора провели комплексную проверку ввозимой и вывозимой продукции. В рамках экспорта досмотрено 24 автомобиля весом 532 тонны, выдано 22 экспортных ветеринарных сертификата и заверено 10 сертификатов Таможенного союза.

На зарубежные рынки отправлено 343 тонны мясопродуктов (в Китай, Филиппины, Вьетнам, Азербайджан), 70 тонн технического жира (в Польшу) и 119 тонн кормов (в Узбекистан). Ветеринарный досмотр также прошли шесть кошек и собак, следовавших в Турцию, Грузию и Израиль.

На ввозе проконтролировано 163 тонны импортных кормов и добавок из Китая, Италии и Франции (10 партий), на которые оформлено 83 ветеринарных сертификата. Контроль подтвердил полную безопасность грузов.