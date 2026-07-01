Тверской Россельхознадзор проверил экспорт более 500 тонн продукции за неделю

Россельхознадзор оформил 83 ветеринарных сертификата на импортные кормовые добавки из Китая, Италии и Франции. Фото: Россельхознадзор Тверской области. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В период с 22 по 26 июня 2026 года сотрудники ветеринарного надзора провели комплексную проверку ввозимой и вывозимой продукции. В рамках экспорта досмотрено 24 автомобиля весом 532 тонны, выдано 22 экспортных ветеринарных сертификата и заверено 10 сертификатов Таможенного союза.

На зарубежные рынки отправлено 343 тонны мясопродуктов (в Китай, Филиппины, Вьетнам, Азербайджан), 70 тонн технического жира (в Польшу) и 119 тонн кормов (в Узбекистан). Ветеринарный досмотр также прошли шесть кошек и собак, следовавших в Турцию, Грузию и Израиль.

На ввозе проконтролировано 163 тонны импортных кормов и добавок из Китая, Италии и Франции (10 партий), на которые оформлено 83 ветеринарных сертификата. Контроль подтвердил полную безопасность грузов.