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НовостиОбщество1 июля 2026 7:48

Прокуратура Бельского округа завела административное дело на руководителя МБУ

В Тверской области руководителя коммунального предприятия привлекли к административной ответственности за невыполнение законных требований надзорного ведомства
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Руководитель МБУ «БелКоммунСервис» привлечен к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ. Фото: Прокуратура Тверской области.

Руководитель МБУ «БелКоммунСервис» привлечен к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ. Фото: Прокуратура Тверской области.

Нарушение порядка работы с запросами выявила прокуратура Бельского округа Тверской области. Прокуроры в рамках рассмотрения обращения местного жителя направили официальное требование в МБУ «БелКоммунСервис».

Ведомство затребовало сведения по оказанию услуг теплоснабжения собственникам квартир в многоквартирном доме. Однако директор предприятия предоставил запрашиваемую информацию не в полном объеме и с нарушением установленных сроков.

В связи с этим в отношении руководителя организации прокуроры возбудили административное производство по статье 17.7 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела должностное лицо оштрафовали. В настоящее время коммунальщики полностью устранили все выявленные нарушения.