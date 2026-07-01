Прокуратура Бельского округа завела административное дело на руководителя МБУ

Руководитель МБУ «БелКоммунСервис» привлечен к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ. Фото: Прокуратура Тверской области.

Нарушение порядка работы с запросами выявила прокуратура Бельского округа Тверской области. Прокуроры в рамках рассмотрения обращения местного жителя направили официальное требование в МБУ «БелКоммунСервис».

Ведомство затребовало сведения по оказанию услуг теплоснабжения собственникам квартир в многоквартирном доме. Однако директор предприятия предоставил запрашиваемую информацию не в полном объеме и с нарушением установленных сроков.

В связи с этим в отношении руководителя организации прокуроры возбудили административное производство по статье 17.7 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела должностное лицо оштрафовали. В настоящее время коммунальщики полностью устранили все выявленные нарушения.