В Тверской области за сутки в четырех авариях травмы получили шесть человек

Статистика за 30 июня 2026 года зафиксировала в Тверской области четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили шесть человек. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Дорожные аварии с участием несовершеннолетних пополнили суточную статистику происшествий 30 июня 2026 года, когда в четырех ДТП в регионе травмы получили шесть человек. В 19:02 в Кимрском округе на 3-м километре дороги Дубна – Кимры – Горицы 42-летний водитель «Лады Калины» проигнорировал опасность на пути, не снизил скорость до остановки и столкнулся с автомобилем «Зикр».

Отечественная легковушка вылетела в кювет и перевернулась, травмы получили 40-летняя пассажирка и 6-летний мальчик. Позже, в 22:50, в Конаковском округе на 5-м километре дороги Городня – Редкино – Стариково 30-летний водитель на «Лифане» при повороте налево на небезопасной скорости врезался в мотоцикл.

В ДТП пострадали 16-летний водитель двухколесного транспорта и его 16-летний сверстник-пассажир, который ехал без мотошлема. Участников дорожного движения настоятельно призывают беречь близких и строго соблюдать правила дорожного движения.