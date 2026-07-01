В Молоковском округе у предприятия отсудили 450 тысяч рублей долга по зарплате

Суд обязал выплатить сотруднику свыше 450 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Соблюдение трудового законодательства проверила прокуратура Молоковского района Тверской области. Поводом послужило обращение работника ООО «СПЕЦТЕХСТРОЙ». В ходе проверки было установлено, что работодатель допустил задолженность по заработной плате перед заявителем, а также не выплатил положенную компенсацию за отпуск.

Защищая права гражданина, надзорный орган обратился в суд с исковым заявлением. Прокуратура потребовала взыскать в пользу заявителя долг по зарплате, проценты за несвоевременные выплаты и компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 450 тысяч рублей.

Суд рассмотрел материалы дела и полностью удовлетворил исковые требования. Фактическое исполнение судебного решения находится под контролем прокуроров.