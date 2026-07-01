Тверские пожарные ликвидировали три техногенных возгорания за сутки

Оперативная сводка Центра управления в кризисных ситуациях подготовлена спасателями МЧС Тверской области к 6 часам утра 30 июня. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области представил оперативную сводку по состоянию на 06:00 30 июня 2026 года. В течение дежурных суток силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС работали в штатном режиме.

Огнеборцы справились с одним случаем горения мусора и двумя пожарами в зданиях: в деревне Лаптево Ржевского муниципального округа, а также на улице Старосельской в деревне Пирогово Торжокского муниципального округа.

В ведомстве уточнили, что под непрерывным контролем специалистов остаются ситуация на водных бассейнах региона, безопасность прохождения туристических групп по маршрутам и мониторинг изменения погодных условий.