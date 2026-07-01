В зоне СВО погиб молодой разведчик-сапёр спецназа из Тверской области

Корчуганов Николай Викторович. Фото: Администрация Зубцовского округа

В Зубцове Тверской области состоится прощание с Николаем Корчугановым, погибшим в зоне спецоперации. Он служил разведчиком-сапёром в войсках специального назначения. Об этом сообщает Зубцовская администрация.

Николай Корчуганов родился в 1992 году, закончил зубцовскую городскую школу и местное училище, получив квалификацию специалиста строительных работ. В зону СВО отправился 1 января 2023 года. Был серьёзно ранен, но после лечения и реабилитации решил вернуться и дальше выполнять боевой долг.

"Трудолюбивый, добрый, отзывчивый, по-русски простой и надёжный. Он искренне хотел быть нужным и полезным, с детства любил музыку и мечтал посвятить себя военной службе", - пишут о погибшем молодом военном в некрологе.

Николая Корчуганова с воинскими почестями предадут земле в четверг 2 июля, в полдень. Похоронен он будет на кладбище в городском бору. Прийти попрощаться с бойцом можно будет в 10:30 к дому № 10 на улице Мира. Отпевание состоится в 11 утра в зубцовском храме Успения Божией Матери (Садово-Набережная ул., 2).