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НовостиПроисшествия1 июля 2026 5:42

В Тверской области две женщины пострадали в ДТП под ГК "Завидово"

Под ГК "Завидово" водитель не выдержал дистанцию и врезался во впередиидущее авто
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Фото с места аварии. Фото: Госавтоинспекция Тверской области

Фото с места аварии. Фото: Госавтоинспекция Тверской области

ДТП с двумя пострадавшими произошло ещё 29 июня в Конаковском округе. Как сообщает областная Госавтоинспекция, на четвёртом километре подъездной дороги к госкомплексу «Завидово» автомобиль Skoda Fabia, за рулём которого был водитель 64 лет, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди Ford Mondeo и врезался в него. Авария произошла на нерегулируемом перекрёстке.

За рулём "Форда" был мужчина 52 лет. Пострадали его пассажирки - две женщины 66 лет и 25 лет. Данные об их состоянии в Госавтоинспекции не уточняют.

Пострадавший "Форд". Фото: Госавтоинспекция Тверской области

Пострадавший "Форд". Фото: Госавтоинспекция Тверской области