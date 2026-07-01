В Тверской области две женщины пострадали в ДТП под ГК "Завидово"

Фото с места аварии. Фото: Госавтоинспекция Тверской области

ДТП с двумя пострадавшими произошло ещё 29 июня в Конаковском округе. Как сообщает областная Госавтоинспекция, на четвёртом километре подъездной дороги к госкомплексу «Завидово» автомобиль Skoda Fabia, за рулём которого был водитель 64 лет, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди Ford Mondeo и врезался в него. Авария произошла на нерегулируемом перекрёстке.

За рулём "Форда" был мужчина 52 лет. Пострадали его пассажирки - две женщины 66 лет и 25 лет. Данные об их состоянии в Госавтоинспекции не уточняют.