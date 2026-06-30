Тверские студенты стали лидерами на фестивале «Российская студенческая весна»

Достойно представили Верхневолжье. Фото: предоставлено ПТО

Студенческая команда Тверской области вошла в число лидеров на XXXIV фестивале «Российская студенческая весна», который завершился в Красноярске. Событие, приуроченное к Году единства народов России, объединило свыше 3000 представителей вузов более чем 80 территорий.

На студвесне выступили победители и лауреаты регионального этапа фестиваля. Тверские студенты продемонстрировали свои таланты в танцевальном, вокальном, инструментальном, медиа-, видео-, модном и оригинальном направлениях. Они стали победителями в ряде категорий.

Лауреатом I степени в номинации «Струнные инструменты» стал Святослав Волков из Тверского госуниверситета. Специальным призом «За внимание к важной теме» в номинации «Публикация» направления «Медиа» отмечена Екатерина Мамаева из Тверского технического университета. Специальную награду - «За технику исполнения» в номинации «Оригинальный номер» направления «Оригинальный жанр» - получила Софья Андреева из ТвГУ.

Глава Тверской области Виталий Королев в недавнем поздравлении с Днем молодежи подчеркнул огромный потенциал и активность школьников и студентов региона, отметив, что ребята не просто говорят о любви к своей Родине и тверскому региону.

«Они живут этим, делом доказывают, что готовы активно участвовать в судьбе родного края, - отметил Виталий Королев. - Каждый раз, встречаясь с молодым поколением, вижу, как горят их глаза. Эта энергия заразительна и всем нам дает стимул двигаться вперед, создавать условия для роста и развития Тверской области!»

Участие в Российской студенческой весне стало для тверских ребят также площадкой для профессионального общения, обмена опытом и вдохновило на новые творческие инициативы.