Глава Тверской области на совещании поднял проблемы с бензином

Проблемы с бензином стали основной темой совещания. Фото: ПТО

30 июня Виталий Королев провел оперативное совещание, посвященное стабилизации ситуации на топливном рынке Тверской области.

Обсуждались вопросы улучшения логистической цепочки поставок, а также введения дополнительного комплекса мер, способных урегулировать ситуацию.

На некоторых сетевых АЗС Тверской области сохранен интервальный отпуск бензина и дизеля, в том числе из-за повышенного спроса, наблюдается временное отсутствие определенных марок топлива.

«АЗС, расположенные на федеральных трассах М-10 и М-11, работают в штатном режиме. Спецтранспорт, городской транспорт полностью обеспечены топливом», – подчеркнул Виталий Королев.

Из докладов участников совещания следует, что у поставщиков есть бензин, однако, существуют сложности в логистике. На ее перестройку понадобится время. Но эта работа уже началась. По поручению Президента России Владимира Путина на рынок выведены резервы топлива, увеличены мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды.

На совещании были определены дальнейшие действия по стабилизации ситуации. Регион уже начал отрабатывать с операторами график системной поставки топлива в необходимых объемах на заправки. Необходима полная координация действий между всеми участниками рынка, а возникающие вопросы будут решаться адресно и оперативно.

На совещании был поднят вопрос и о ценах на бензин. Мониторинг расценок ведется совместно с антимонопольной службой региона.

Отдельно обсудили проблему обеспечения топливом предприятий аграрной промышленности. Виталий Королев подчеркнул: сезонные графики поставок топлива должны быть соблюдены. Соответствующее поручение руководитель области дал региональным министерствам промышленности и сельского хозяйства.