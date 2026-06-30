В Тверской области мужчина угнал авто, чтобы доехать до дома

Угонщик ехал аккуратно. Фото: пресс-служба УМВД по Тверской области

В поселке Спирово раскрыли угон автомобиля ВАЗ, пропавшего от магазина на Советской площади.

39-летний владелец авто, обратившийся в полицию с заявлением об угоне, признался, что машина была припаркована с ключами в замке зажигания и открытой дверью.

Долго искать не пришлось. Транспортное средство было обнаружено полицейскими на территории посёлка Красное знамя - в паре десятков километров от места пропажи.

Как установили сотрудники полиции, угонщиком старой легковушки, был 45-летний мужчина. Он сел за руль чужой машины, чтобы быстрее добраться до дома матери в посёлок Красное знамя. Аккуратно доехав до места назначения, мужчина оставил машину на улице и ушёл.

Как сообщает пресс-служба УМВД, в полиции подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Машина возвращена законному владельцу.