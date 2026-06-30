Очевидцев призывают сообщать в полицию о подростках на питбайках

Родителей призывают не покупать опасную "игрушку" подросткам. Фото: ПТО

Жителям Тверской области напомнили, почему двухколесный транспорт опасен

Жителей Тверской области призывают сообщать в полицию о подростках на питбайках. Это средство передвижения летом является у молодежи одним из популярных.

Однако не все помнят и знают, что это инвентарь, которым можно пользоваться исключительно на специализированных треках, мотодромах и спортивных площадках. Многие молодые люди игнорируют это правило, создавая опасные ситуации на проезжей части и тротуарах. Правительство Тверской области на своем сайте обратилось к жителям Верхневолжья задуматься об этой проблеме, быть бдительными и сообщать в полицию о подростках, которые ездят на питбайках в неположенных местах.

Питбайк – это не игрушка, а полноценный спортивный транспорт, предназначенный для активной езды и соревнований. У него отсутствуют фары, поворотники, зеркала заднего вида, из-за чего водителю сложно следить за ситуацией на дороге и его самого не видно другим участникам дорожного движения. Некоторые виды питбайков могут развивать очень высокую скорость. Поэтому вне специально оборудованных площадок это транспортное средство крайне опасно.

На питбайках категорически запрещено выезжать на дороги общего пользования, включая обочины и улицы частного сектора. Даже доставлять технику до места применения нужно только на прицепе или в кузове.

За управление транспортным средством без соответствующего на то права предусмотрена административная ответственность для несовершеннолетнего – по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, а для его родителей – по ч. 3 этой статьи. За передачу транспортного средства гражданину, не имеющему такого права, грозит штраф в размере 30 000 рублей.

Помимо этого, обо всех фактах управления мототранспортом подростками информация передается в подразделения по делам несовершеннолетних. Возможны постановка ребенка на учет и привлечение родителей к административной ответственности.

Родителям настоятельно рекомендуют не покупать питбайки детям. У ребенка, находящегося за рулем такой техники, существенно возрастают риски попасть в аварию и получить тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

Если Вы стали очевидцами управления транспортом несовершеннолетними, сообщайте об этом в полицию по телефону 02 или 112 или через официальный сайт Госавтоинспекции.