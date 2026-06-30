Объявлена программа второго «Карандаш-феста» в Старице

В прошлом году на праздник съехалось 10 тысяч гостей. Фото: ПТО

В Старице готовят второй фестиваль клоун- и мим-театров «Карандаш-фест» (6+). Впервые праздник с большим успехом прошел в прошлом году. В основу идеи фестиваля легла память об артисте советского цирка Михаиле Румянцеве. Клоун, известный под псевдонимом Карандаш, был знаменит во всем мире. Свою первую клоунскую репризу он поставил случайно, работая оформителем афиш в старицком драмтеатре в 20-х годах ХХ века. И уже после этого в Москве освоил профессию клоуна. Со сцены он не сходил 50 лет. В этом году праздник будет посвящен 125-летию Карандаша.

Правительство Тверской области познакомило с программой фестиваля. В этом году он будет проходить два дня – с 31 июля по 1 августа.

«Карандаш-фест» начнется в первый день Международной недели клоунов. В Старице соберутся сотни артистов этого жанра, от легенд до восходящих звезд. Яркой частью программы станет спектакль «Бременские музыканты»: на набережной Волги будет представлена постановка театра Моссовета.

Также в первый день фестиваля гостей ждут Всероссийский детский цирковой конкурс и первые взрослые спектакли в парках Старицы.

1 августа, в основной день фестиваля, запланированы десятки шоу на двух сценах, интерактивные выступления на набережной и в парках Старицы. Действо откроет красочное шествие по набережной Волги с участием всех артистов фестиваля в сопровождении эффектных цирковых машин и духовых оркестров приведет к основной сцене.

Свои выступления покажут золотой состав «Лицедеев» (Валерий Кефт, Анна Орлова, Роберт Городецкий), известный по балабановскому фильму «Про уродов и людей» Анвар Либабов. Приедут также основатель актуального питерского клоун-театра «Семьянюки» Александр Гусаров, театр «Высокие братья», клоун Паганель, театр «Микос», театр «Комик-Трест» и другие.

Музыкальную программу представят «Хоронько-оркестр», акапельный коллектив Spokanki и инди-группа «Рубеж Веков», чьи песни на стриминговых платформах слушают миллионы людей.

С утра 1 августа для всех гостей фестиваля будут организованы бесплатные экскурсии по Старице с местными гидами, а после обеда в кинозале Дома культуры покажут хроники культовых артистов мировой клоунады.

Зрителей приглашают на праздник в карнавальных костюмах, а для тех, кто не успел нарядиться, на ярмарке будет работать магазин с реквизитом и мерчем.

Программа рассчитана прежде всего на взрослых, отмечают организаторы. Но будет и детская зона с мастер-классами и интерактивом. Возрастное ограничение фестиваля – 6+. Билеты доступны на официальном сайте фестиваля по ссылке: https://karandashfest.ru/#program.

Фото прошлогоднего «Карандаш-феста» в Старице прошлым летом облетели не только эфиры федеральных телеканалов, но и десятки международных СМИ, включая британскую газету «Гардиан». Фестиваль собрал 10 тысяч гостей со всей страны – от Мурманска до Владивостока. Он также получил национальную премию «Событие года» в номинации «Лучший городской праздник» и вошел в мастер-план развития города на 10 лет.