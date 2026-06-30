Стала известна причина закрытия Ботанического сада в Твери

На территории сада пилят деревья. Фото: Юрий НАУМЦЕВ

Ботанический сад в Твери частично закрыли для приема посетителей. Вход перекрыт в отдел Дальнего Востока, Приморья, Китая, Кореи и Японии.

Директор Ботанического сада Юрий Наумцев объяснил причину закрытия. Сейчас в старинном парке сада идет спил и удаление погибших и больных деревьев.

В прошлом году парку исполнилось 150 лет. Это очень солидный возраст. Парк помнит еще Великую Отечественную. Многие деревья пострадали во время артобстрелов во время войны. Все это отражается на самочувствии деревьев. Некоторые деревья погибают или болеют, становятся аварийными.

«Мы вынуждены расставаться с ними, ведь для нас очень важна ваша безопасность, - пишет Юрий Наумцев. - Мы приносим свои извинения за все доставленные неудобства. Стараемся, насколько это возможно, быстрее освободить от спиленных частей деревьев дорожки, чтобы вновь открыть для вас проход во все части парка».

Однако, отмечает директор, физические возможности организации ограничены. Поэтому пока полноценные прогулки здесь невозможны.