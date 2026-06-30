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НовостиПроисшествия30 июня 2026 15:16

В Твери пожарные спасли женщину из горящей девятиэтажки

Пожарные вытащили женщину из горящей квартиры на улице хрустальной в Твери
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Пожарные, спасшие женщину из огня. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пожарные, спасшие женщину из огня. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В понедельник 29 июня на улице Хрустальной в Твери загорелась квартира в девятиэтажном доме. Тушить пожар отправились специалисты 3-й и 4-й пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательной службы Тверской области.

Одной лишь борьбой с огнём на месте не обошлось. Из горящей девятиэтажки пожарные эвакуировали женщину. Её передали прибывшим на место медикам.

Как сообщают в региональном главке МЧС, причину пожара, повредившего обстановку и вещи, хранившиеся в квартире, устанавливают сотрудники дознания экстренного ведомства.