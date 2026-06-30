В УМВД России по Тверской области назначены новые руководители

К работе приступили новый замначальника управления, а также руководители двух территориальных органов. Фото: УМВД России по Тверской области.

В структуре Управления МВД России по Тверской области произошли важные кадровые перестановки и назначения. К работе приступили новый замначальника управления, а также руководители двух территориальных органов. Коллегам их представил лично руководитель регионального УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Баранов.

В должности вступили:

- Замначальника УМВД России по Тверской области Анатолий Иоган. Анатолий Иоган - полковник полиции. До этого он руководил Управлением МВД по городу Твери. служит в органах внутренних дел почти три десятка лет. Трудился на руководящих постах в курганской и московской полиции, а также в структуре МВД по Ленобласти. Отмечен ведомственными наградами.

- Руководитель Управления МВД России по городу Твери Сергей Зайцев. Сергей Зайцев - полковник полиции. До настоящего времени руководил отделом МВД «Кимрский». В органах служит с 2003 года, успел зарекомендовать себя на различных должностях в патрульно-постовой службе, службе участковых уполномоченных, угрозыске и наркоконтроле. Имеет награды: медали МВД России «За отличие в службе» трёх степеней и медаль И. Д. Путилина (ею награждаются за особые заслуги в оперативно-розыскной деятельности и весомый вклад в раскрытие преступлений).

- Руководитель межмуниципального отдела МВД России «Удомельский» Павел Осипов. ранее подполковник полиции Павел Осипов служил в должности замначальника начальника ОМВД «Конаковский». Это молодой руководитель, с 18-летним опытом работы в органах. Возглавлял полицию в Редкино, был замначальника Конаковского отдела МВД. Имеет награды: медали МВД России «За отличие в службе» третьей и второй степеней.