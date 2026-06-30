Жители Твери пробегут 8910 метров в честь своего города

Афиша. Фото: пресс-служба администрации города Твери

Жителей Твери приглашают принять участие в онлайн-забеге «ПРОбегТверь2026». Он стартовал в преддверии Дня города. Спортивная акция пройдет с 29 июня по 19 июля.

Участникам предлагается пробежать символическую дистанцию 8 910 метров. Эта цифра выбрана не случайно. Тверь отмечает 891 год с даты основания.

Как сообщает отдел информации и аналитики, к участию допускаются все желающие, имеющие соответствующую спортивную подготовку и отсутствие противопоказаний для соревнований. Спортсмены сами выбирают место для бега, разрешенное и безопасное. Это могут быть легкоатлетические стадионы, пешеходные зоны набережных, парковые зоны, пересечённая местность. Состязания проводятся в четырех возрастных группах от 14 до 50+: отдельно среди мужчин и женщин.

После прохождения дистанции скриншоты треков с любого бегового приложения нужно прислать на электронную почту tver_run_lab@mail.ru до 16 июля включительно. Необходимо указаьть ФИО участника, даты рождения, контактного телефона, электронной почты и ссылки на трек (для проверки достоверности результата). Результат будет считаться учтенным, если получено ответное письмо от организатора. Дистанция забега не должна быть меньше 8 910 метров, иначе результат автоматически опускается на последнее место.

Итоги будут подведены 17 июля. Информацию можно узнать в официальной группе ВКонтакте Школы бега TVER RUN LAB vk.com/tver_run_lab. И в канале MAX https://maxln.ru/sporttver. Торжественное награждение победителей и призеров соревнований состоится 19 июля на сцене набережной Афанасия Никитина. Место проведения может быть изменено, следите за актуальной информацией в канале MAX https://maxln.ru/sporttver.

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами. Предусмотрено награждение абсолютных победителей среди мужчин и женщин.

Дополнительную информацию можно получить по телефону управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери: 36-16-92 (доб. 2323), sport@adm.tver.ru.