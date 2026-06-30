19,8 млн рублей штрафа заплатили безбилетники в Тверской области с начала года

Штраф за проезд без билета в автобусах "Транспорта Верхневолжья" составляет 2500 рублей. Фото: Павел МАКАРОВ.

С начала 2026 года "зайцы" в автобусах "Транспорта Верхневолжья" заплатили 19,8 млн рублей штрафов. Всего контролёрами за шесть месяцев (с января по июнь) было выявлено почти восемь тысяч безбилетников. Об этом сообщает региональное Министерство транспорта.

В Минтрансе также отмечают, что наибольшей популярностью у любителей покататься на автобусе бесплатно пользуются тверские маршруты № 204, № 2 и № 24.

«С середины ноября 2022 года, когда начались усиленные проверки оплаты проезда в общественном транспорте, выявлено 62 тысячи безбилетных пассажиров, а общая сумма наложенных штрафов составила 155 млн рублей», - подвёл полную статистику и. о. директора ГКУ «Организатор перевозок Тверской области» Дмитрий Санников.

В полицию за весь период действия проверок контролёрам пришлось обратиться более тысячи раз, а с начала этого года - 342 раза. Правоохранителей вызывают в том случае, если "заяц" отказывается предъявить документы для составления административного протокола и требуется установить его личность.

Напомним, штраф за проезд без билета в автобусах "Транспорта Верхневолжья" в Тверской области установлен в размере 2500 рублей.