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НовостиОбщество30 июня 2026 13:10

Жителей Твери приглашают научиться разрешать конфликты в "Комнате примирения"

К Дню любви, семьи и верности в "Комнате примирения" в Твери пройдут лекции и мастер-классы для детей и взрослых
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
"Комната примирения" работает на территории центра "Россия - моя история". Фото: Минсемьи Тверской области

"Комната примирения" работает на территории центра "Россия - моя история". Фото: Минсемьи Тверской области

На территории парка «Россия – Моя история» в Твери работает «Комната примирения». К Дню любви, семьи и верности (он отмечается 8 июля) там состоится ряд мероприятий для детей и родителей.

Как сообщили в областном правительстве, лекции и практикумы будут интересны родителям, которые хотят научиться понимать своих детей, а также ребятам, которым психологи объяснят, как правильно выходить из конфликтных ситуаций и налаживать здоровые отношения со сверстниками.

В частности 8 июля в 11 часов утра для взрослых организуют встречу под названием «От мамы и папы – к сердцу ребенка: практика, которая всё расставляет по местам» (18+). А в 13:30 в этот же день состоится практикум для детей и подростков «Искусство слышать друг друга: диалог без боли» (12+).

Посетить мероприятия все желающие смогут бесплатно, но необходимо зарегистрироваться в группе «Комнаты примирения».