Тверские грибники смогут продавать излишки урожая без уплаты НДФЛ

Россельхознадзор оформляет фитосанитарные сертификаты на экспортные партии дикорастущих ягод и грибов после проверки на отсутствие карантинных объектов. Фото: Юлия КРУТОВА.

Межрегиональное Управление Россельхознадзора обратилось к жителям Верхневолжья в разгар сезона сбора дикоросов. Продажа излишков ягод и грибов, собранных для личного потребления, не облагается НДФЛ в соответствии с пунктом 15 статьи 217 Налогового кодекса РФ.

При этом торговать можно только на рынках, ярмарках или сдавать продукцию в магазины. За продажу грибов у дорог, станций метро и на остановках предусмотрен административный штраф. Если заготовка ведется в крупных объемах на продажу, требуется зарегистрировать статус самозанятого или ИП. Сбор разрешен статьей 11 Лесного кодекса РФ, но запрещен на землях обороны и особо охраняемых территориях.

Запрещено собирать краснокнижные виды и повреждать грибницу. Россельхознадзор напоминает, что грибы накапливают яды, поэтому их нельзя собирать у дорог и заводов. При крупных продажах желательно иметь справку о ведении личного подсобного хозяйства (ЛПХ). По вопросам разъяснений можно обращаться в местные органы власти.