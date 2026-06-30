Тверские ветераны СВО осваивают новые профессии на крупнейших предприятиях

Тверские ветераны СВО проходят индивидуальные консультации по трудоустройстве на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Фото: ПТО.

Помощь в адаптации и трудоустройстве вернувшихся из зоны СВО бойцов — безусловный приоритет, обозначенный главой Тверской области Виталием Королевым. На региональной площадке фонда «Защитники Отечества» регулярно проводятся мотивационные встречи и консультации с крупнейшими работодателями.

В числе ключевых партнеров — Тверской вагоностроительный завод, племзавод «Заволжское», ОАО «РЖД», ООО «Тверьспецавтохозяйство», АО «Тверьгорэлектро», АО «ТЖБИ – 4», ГК «Автобан» и ПАО «Россети» (Валдайское предприятие магистральных сетей). Ветераны СВО могут пройти обучение в Тверском госуниверситете или университете «Синергия». Также в Верхневолжье завершилось обучение первого потока программы «Герои Верхневолжья», готовящей руководителей для государственных, муниципальных ведомств и госкомпаний из числа участников СВО.

Как подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, трудоустройство помогает героям СВО реализовать свой потенциал, ответственность и дисциплину в гражданских сферах. По ее словам, фонд заключил более трех тысяч соглашений с ведущими работодателями России.