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НовостиОбщество30 июня 2026 10:54

Тверские ветераны СВО осваивают новые профессии на крупнейших предприятиях

Участники СВО в Тверской области осваивают востребованные гражданские специальности и завершают подготовку по управленческой программе
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Тверские ветераны СВО проходят индивидуальные консультации по трудоустройстве на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Тверские ветераны СВО проходят индивидуальные консультации по трудоустройстве на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Фото: ПТО.

Помощь в адаптации и трудоустройстве вернувшихся из зоны СВО бойцов — безусловный приоритет, обозначенный главой Тверской области Виталием Королевым. На региональной площадке фонда «Защитники Отечества» регулярно проводятся мотивационные встречи и консультации с крупнейшими работодателями.

В числе ключевых партнеров — Тверской вагоностроительный завод, племзавод «Заволжское», ОАО «РЖД», ООО «Тверьспецавтохозяйство», АО «Тверьгорэлектро», АО «ТЖБИ – 4», ГК «Автобан» и ПАО «Россети» (Валдайское предприятие магистральных сетей). Ветераны СВО могут пройти обучение в Тверском госуниверситете или университете «Синергия». Также в Верхневолжье завершилось обучение первого потока программы «Герои Верхневолжья», готовящей руководителей для государственных, муниципальных ведомств и госкомпаний из числа участников СВО.

Как подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, трудоустройство помогает героям СВО реализовать свой потенциал, ответственность и дисциплину в гражданских сферах. По ее словам, фонд заключил более трех тысяч соглашений с ведущими работодателями России.