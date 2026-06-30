Прокуратура в Лихославльском округе выявила незаконную рубку леса

Факт незаконного уничтожения лесных насаждений зафиксирован на территории Лихославльского участкового лесничества. Прокуроры Лихославльского района и государственные инспекторы ГКУ «Торжокское лесничество Тверской области» обнаружили незаконную вырубку 10 деревьев породы ольха серая.
Ущерб, нанесенный государственному лесному фонду России, превысил 11 тысяч рублей. Прокуратура направила собранные материалы в следственные органы для привлечения виновных лиц к ответственности. В итоге было возбуждено уголовное дело по пу