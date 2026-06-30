В Вышнем Волочке заведующую поликлиникой оштрафовали за выдачу врачебной тайны

Заведующую поликлиникой оштрафовали за передачу защищенных законом сведений адвокату подсудимого. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вышневолоцкая межрайонная прокуратура выявила факт несанкционированного раскрытия конфиденциальных данных. В ходе проверки установлено, что заведующая поликлиникой № 1 ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» передала медицинские сведения адвокату подсудимого, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления.

В дальнейшем эти материалы, защищенные статусом врачебной тайны, приобщили к уголовному делу на судебном заседании.

По постановлению прокуратуры суд признал руководителя поликлиники виновной по статье 13.14 КоАП РФ за разглашение информации с ограниченным доступом. В качестве наказания медику назначили административный штраф в размере 40 тысяч рублей.