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НовостиПроисшествия30 июня 2026 8:54

Виталий Королев сообщил о гибели женщины при атаке БПЛА в Кимрском округе

Руководитель Тверской области Виталий Королев поручил главе Кимрского округа провести инспекцию жилого сектора после падения обломков БПЛА
Антон ПАЛЬЧИКОВ
На месте падения обломков БПЛА в Кимрском округе развернуты силы и средства экстренных служб.

На месте падения обломков БПЛА в Кимрском округе развернуты силы и средства экстренных служб.

Фото: Павел МАКАРОВ.

В Кимрском муниципальном округе Тверской области ликвидируют последствия падения обломков сбитого беспилотника. Как сообщил глава региона Виталий Королев в своем MAX-канале, обломки вражеского БПЛА попали в жилой дачный дом в ходе отражения воздушной атаки.

Пожар привел к гибели 61-летней женщины, находившейся внутри дома. На месте происшествия продолжают работу силы и средства оперативных служб, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.

Глава региона дал официальное поручение руководству муниципального округа оказать всю необходимую помощь родственникам погибшей. Муниципальным властям предписано обследовать близлежащие дома и принять оперативные меры по проведению ремонтов при выявлении повреждений от падения обломков.