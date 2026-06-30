Виталий Королев сообщил о гибели женщины при атаке БПЛА в Кимрском округе

На месте падения обломков БПЛА в Кимрском округе развернуты силы и средства экстренных служб. Фото: Павел МАКАРОВ.

В Кимрском муниципальном округе Тверской области ликвидируют последствия падения обломков сбитого беспилотника. Как сообщил глава региона Виталий Королев в своем MAX-канале, обломки вражеского БПЛА попали в жилой дачный дом в ходе отражения воздушной атаки.

Пожар привел к гибели 61-летней женщины, находившейся внутри дома. На месте происшествия продолжают работу силы и средства оперативных служб, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.

Глава региона дал официальное поручение руководству муниципального округа оказать всю необходимую помощь родственникам погибшей. Муниципальным властям предписано обследовать близлежащие дома и принять оперативные меры по проведению ремонтов при выявлении повреждений от падения обломков.