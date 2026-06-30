Молодых поэтов Тверской области приглашают на слёт «Зелёный листок»

В Доме поэзии Андрея Дементьева вновь состоится всероссийское поэтическое событие. Фото: ПТО.

В тверском Доме поэзии Андрея Дементьева вновь состоится всероссийское поэтическое событие - слёт молодых поэтов «Зелёный листок». Он пройдёт 18-19 июля. Отбор молодых поэтов на участие в конкурсе ещё идёт и продлится до 10 июля. На конкурс могут заявиться граждане РФ от 16 до 29 лет, которые пишут стихи на русском языке.

«Почётными гостями станут знаменитые российские поэты, редакторы литературных журналов, руководители поэтических семинаров», - отмечают в правительство Тверской области.

Для участников слёта готовится разнообразная программа с лекциями и мастер-классами от именитых творцов. В рамках слёта также состоится знаменитый Дементьев-фест (12+).

Чтобы заявиться на конкурс, необходимо отправить письмо, содержащее пять стихотворений, на почту dom.poezii@mail.ru с пометкой "слёт". Форму заявки можно скачать здесь.

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