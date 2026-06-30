В Тверской области в сыром молоке местного производителя обнаружили хинолоны

Тверской филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявил запрещенные хинолоны в пробе сырого коровьего молока, взятой инспектором Россельхознадзора в мае 2026 года. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Нарушение требований качества пищевой продукции выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. В мае 2026 года старший государственный инспектор отдела ветеринарного надзора в рамках госзадания, утвержденного приказом Минсельхоза № 1698, отобрал пробы сырого охлажденного коровьего молока.

Лабораторные исследования Тверского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили наличие в пробе хинолонов — веществ, присутствие которых в молочной продукции запрещено. Данный факт нарушает регламенты Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

Россельхознадзор направил производителю требование незамедлительно изъять опасную партию из оборота. Также сведения переданы в прокуратуру Нелидовского района Тверской области, региональные управления Роспотребнадзора, ФНС и Государственную инспекцию по ветеринарии для принятия мер.