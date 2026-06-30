В Тверской области выявили четыре случая смертельного бешенства животных

Россельхознадзор призвал ежегодно прививать питомцев от бешенства. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По информации пресс-службы Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, всего с начала года в лабораториях исследовали 30 проб. Положительный результат дали четыре из них: опасный вирус выявили у двух домашних собак и двоих диких зверей.

Бешенство — это неизлечимая смертельная инфекция, поражающая нервную систему и передающаяся через укусы, царапины и слюну. У животных болезнь проявляется агрессией, угнетенным состоянием, отказом от воды и пищи, а гибель наступает на 5–8 день после проявления первых симптомов, поэтому зараженных особей изолируют и умерщвляют. Для предотвращения распространения вируса Россельхознадзор призывает владельцев ежегодно вакцинировать питомцев и избегать их контактов с бродячими и дикими животными. Лесникам и охотникам рекомендуется брать в лес только привитых собак.

Если животное укусило человека, за ним устанавливают 10-дневное наблюдение, а пострадавшему необходимо незамедлительно обратиться к врачу для профилактического лечения. Обо всех подозрительных случаях граждан просят сообщать в ветеринарную службу.