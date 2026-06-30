Виталий Королев поздравил тверских гребцов со вторым местом на Кубке России

По итогам Кубка России в Москве тверская команда байдарочников и каноистов заняла второе общекомандное место. Фото: max.ru/korolev.

Руководитель Тверской области Виталий Королев в своем MAX-канале подвел итоги выступления региональной сборной по гребле на байдарках и каноэ на Кубке России в Москве.

Тверская команда завоевала второе общекомандное место, выиграв 17 медалей (4 золотые, 8 серебряных и 5 бронзовых). Награды высшей пробы региону принесли Матвей Арсенов (первые места в двойке и четверке на 500 метров), Юлия Бабашинская (лучшая в байдарке-одиночке на 1000 метров) и заслуженный мастер спорта Илья Первухин (победитель в каноэ-одиночке на 5000 метров).

Турнир служил отбором в сборную команду России для выступления на чемпионате мира и Кубке Доброй Воли. Глава региона поздравил спортсменов, отметив укрепление победных традиций тверской школы гребли.