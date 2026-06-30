Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Тверской областью

Дежурные расчеты ПВО уничтожили 419 украинских беспилотников самолетного типа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, массированная атака беспилотников продолжалась в период с 20:00 московского времени 29 июня до 07:00 московского времени 30 июня. Дежурные средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 419 украинских БПЛА самолетного типа.

Защитные мероприятия проводились над территорией Тверской области, а также Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.