Известная телеведущая Юлия Барановская взяла интервью у руководителя Тверской области Виталия Королева. Фото: max.ru/korolev.

Руководитель региона сообщил в своих социальных сетях, что провел встречу с автором программы «Губернатор без галстука» Юлией Барановской. В ходе беседы Виталий Королев подробно рассказал об актуальных планах развития Тверской области, реализуемых в настоящее время проектах и планах на ближайшие годы.

Виталий Королев снялся в проекте Юлии Барановской Губернатор без галстука Видео: max.ru/korolev.

Особое внимание во время интервью уделили жителям Верхневолжья, которых глава области охарактеризовал как сильных, целеустремленных и преданных своему региону людей. Программа с участием руководителя Тверской области выйдет в эфир в августе. Виталий Королев призвал земляков посмотреть выпуск вместе и гордиться достижениями Верхневолжья.