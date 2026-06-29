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НовостиОбщество29 июня 2026 17:34

Виталий Королев снялся в проекте Юлии Барановской Губернатор без галстука

Глава Тверской области Виталий Королев встретился с известной телеведущей Юлией Барановской и принял участие в съемках ее нового проекта
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Известная телеведущая Юлия Барановская взяла интервью у руководителя Тверской области Виталия Королева. Фото: max.ru/korolev.

Известная телеведущая Юлия Барановская взяла интервью у руководителя Тверской области Виталия Королева. Фото: max.ru/korolev.

Руководитель региона сообщил в своих социальных сетях, что провел встречу с автором программы «Губернатор без галстука» Юлией Барановской. В ходе беседы Виталий Королев подробно рассказал об актуальных планах развития Тверской области, реализуемых в настоящее время проектах и планах на ближайшие годы.

Виталий Королев снялся в проекте Юлии Барановской Губернатор без галстука

Видео: max.ru/korolev.

Особое внимание во время интервью уделили жителям Верхневолжья, которых глава области охарактеризовал как сильных, целеустремленных и преданных своему региону людей. Программа с участием руководителя Тверской области выйдет в эфир в августе. Виталий Королев призвал земляков посмотреть выпуск вместе и гордиться достижениями Верхневолжья.