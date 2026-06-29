Тверской Россельхознадзор направил в суд дело злостного нарушителя-агрария

Тверской Россельхознадзор зафиксировал повторное неисполнение предписания по мелиорации 17 сельскохозяйственных участков площадью более 90 гектаров в Некрасовском округе.

Тверской Россельхознадзор (Управление по Тверской и Ярославской областям) в июне 2026 года провел повторную проверку без взаимодействия с владельцем 17 участков в Некрасовском муниципальном округе Ярославской области. Проверка подтвердила, что собственник угодий площадью свыше 90 гектаров продолжает игнорировать ветеринарное законодательство.

Ранее, в ноябре 2025 года, мужчине выдали предписание провести очистку сельхозземель от кустарников, деревьев и сорняков в соответствии с проектом мелиорации по приказу Минсельхоза России № 255. Требование выполнено не было, за что мировой суд оштрафовал гражданина по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ.

Новое мероприятие показало, что работы так и не начались, а земля продолжает зарастать. В связи с повторным неисполнением предписания в течение года в отношении нарушителя составили протокол по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ. Теперь владельцу грозит судебный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.