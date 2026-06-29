Глава СК России поручил доложить о расследовании дела по тверскому лагерю

После госпитализации несовершеннолетних из оздоровительного учреждения в Западнодвинском муниципальном районе следователи СК начали проверку соблюдения санитарных норм. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг в детском оздоровительном учреждении в Западнодвинском муниципальном районе. Поводом для реагирования тверских следователей СК стала экстренная госпитализация несовершеннолетних в инфекционное отделение больницы.

В настоящее время сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства ЧП и проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований сотрудниками лагеря.

Руководитель СК России А. И. Бастрыкин лично заинтересовался ходом расследования и поручил начальнику регионального управления ведомства А. А. Кизимову доложить о предварительных результатах дела. В ходе следствия действиям сотрудников и руководства лагеря дадут правовую оценку в рамках статьи 238 УК РФ.