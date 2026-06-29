В Тверской области в курином мясе обнаружили сальмонеллу

Пробы опасной мясной продукции не соответствовали требованиям безопасности. Фото: Артем ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Россельхознадзора Тверской и Ярославской областей изъяли из оборота в Вышневолоцком районе партию мяса птицы. Исследования, проведенные Тверской испытательной лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ», выявили бактерии сальмонеллы в замороженном фарше «Горский» и замороженной грудке цыплят-бройлеров от производителей из Республики Марий Эл.

Пробы отбирались в июне 2026 года. Бактерии вызывают сальмонеллез — острое заболевание, которое может проявляться в виде рвоты, лихорадки и боли в животе, а в тяжелых случаях (при тифоподобной или септикопиемической формах) приводить к летальному исходу.

Поставка такого мяса нарушает закон № 29-ФЗ и регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Владельцам и поставщикам направлены требования о немедленном изъятии опасной птицы из оборота, информация о ЧП также направлена в областное Управление Роспотребнадзора