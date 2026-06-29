Тверским добровольцам отряда БАРС заплатят по 100 тысяч рублей при вступлении

Для студентов, имеющих военную учетную специальность и пожелавших вступить в отряд «БАРС ТВЕРЬ», сохраняются места обучения на время прохождения специальных сборов.

Набор в отряд «БАРС ТВЕРЬ», обеспечивающий безопасность особо важных региональных объектов, продолжается в Верхневолжье. Региональное правительство установило единовременную выплату при подписании контракта в размере 100 тысяч рублей.

Бойцам гарантируют сохранение заработка и должности на основном месте работы, а общий ежемесячный доход за время службы составит от 100 тысяч рублей с возможностью получения премий. Безработным гражданам помогут с трудоустройством на предприятиях Тверской области. Контракт заключается на срок от 3 до 5 лет и может быть прерван по инициативе бойца. Служба проходит строго в границах Тверской области. Сборы длятся два месяца (две недели подготовки и 45 суток дежурства) и не могут занимать более полугода в сумме за один год.

Студенты с военной специальностью на время сборов сохраняют места в вузах. На период службы добровольцы бесплатно обеспечиваются проживанием, питанием, обмундированием, лечением и госстрахованием жизни. По окончании двух месяцев дежурства бойцы возвращаются на свои рабочие места. Для консультаций открыта горячая линия по номеру 122.