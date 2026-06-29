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НовостиОбщество29 июня 2026 15:19

В Андреаполе пострадавший под колесами трактора рабочий отсудил 1,2 миллиона

В Тверской области по требованию прокуратуры суд обязал сельскохозяйственную организацию выплатить крупную компенсацию сотруднику
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Суд обязал работодателя выплатить 1 миллион 200 тысяч рублей компенсации за тяжелую травму живота.

Суд обязал работодателя выплатить 1 миллион 200 тысяч рублей компенсации за тяжелую травму живота.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Андреапольского округа провела проверку соблюдения законодательства об охране труда. Поводом для надзорных мероприятий послужил несчастный случай, произошедший в июле 2023 года.

Тогда в результате наезда трактора работник сельскохозяйственного предприятия получил тяжелую травму живота. Защищая права пострадавшего, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда.

Судебные органы полностью удовлетворили требования прокуроров. С сельскохозяйственной организации в пользу пострадавшего мужчины взыскали компенсацию в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.