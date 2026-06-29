В Андреаполе пострадавший под колесами трактора рабочий отсудил 1,2 миллиона

Суд обязал работодателя выплатить 1 миллион 200 тысяч рублей компенсации за тяжелую травму живота. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Андреапольского округа провела проверку соблюдения законодательства об охране труда. Поводом для надзорных мероприятий послужил несчастный случай, произошедший в июле 2023 года.

Тогда в результате наезда трактора работник сельскохозяйственного предприятия получил тяжелую травму живота. Защищая права пострадавшего, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда.

Судебные органы полностью удовлетворили требования прокуроров. С сельскохозяйственной организации в пользу пострадавшего мужчины взыскали компенсацию в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.